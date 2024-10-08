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Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Tarihi Mekanları Geziyor

Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Tarihi Mekanları Geziyor
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Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen gezi programında şehrin tarihi yerlerini keşfetti.

Kastamonu Üniversitesi'ndeki eğitimleri için Kastamonu'ya gelen ve İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen programda Kastamonu'nun tarihi mekanlarını gezdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve çeşitli ülkelerden üniversite eğitimi için Kastamonu'ya gelen ve İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin şehri tanımasını sağlamak amacıyla gezi programı düzenlendi. Rehberler eşliğinde Kastamonu'yu gezen öğrenciler kentin tarihi mekanlarını ziyaret ettti. Yurt müdür yardımcıları Nejdet Karakırık ve Murat Masatçı nezaretinde İsmailbey Külliyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Ahmet Siyahi Kütüphanesini gezen öğrenciler, daha sonra Kadıdağı piknik alanında doğanın tadını çıkarttı.

Program sonunda öğrencilere gezilen mekanlarla ilgili sorular soruldu. Geziye katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler kenti tanımalarının sağlandığı program için emeği geçenlere teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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