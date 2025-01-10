Kastamonu PTT Çalışanları, Rize'deki Silahlı Saldırıyı Kınadı

Kastamonu'da PTT çalışanları, Rize PTT Merkez Müdürlüğü'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki meslektaşlarına sahip çıkarak olaya tepki gösterdi.

Kastamonu PTT Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen Birlik Haber-Sen Kastamonu Şubesi ve PTT çalışanları, saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yaptı. Birlik Haber-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve PTT Merkez Müdürü Hale Çapkan, yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çapkan, "Rize PTT Dağıtım Müdürlüğü'nde yaşanan bu hain saldırı, kamu çalışanlarının can güvenliğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Saldırının failleri adalet önünde hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Çapkan, kamu çalışanlarının görevlerini güvenle yapabilmesi için gerekli yasal ve fiziki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "PTT şubelerinde güvenlik görevlisi bulundurulması, personel istihdamının artırılması, şiddet olaylarının katalog suç kapsamına alınması gibi tedbirler uygulanmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Rize'de yaşanan silahlı saldırıda, Rize PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. Kastamonu'daki çalışanlar, saldırıyı lanetleyerek, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulundu. - KASTAMONU