Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı

Kastamonu PTT Çalışanları, Rize'deki Silahlı Saldırıyı Kınadı

Kastamonu PTT Çalışanları, Rize'deki Silahlı Saldırıyı Kınadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu PTT çalışanları, Rize'de hayatını kaybeden meslektaşlarına sahip çıkarak, kamu çalışanlarına yönelik şiddeti lanetleyen bir basın açıklaması düzenledi. Sendika başkanı, saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.

Kastamonu'da PTT çalışanları, Rize PTT Merkez Müdürlüğü'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki meslektaşlarına sahip çıkarak olaya tepki gösterdi.

Kastamonu PTT Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen Birlik Haber-Sen Kastamonu Şubesi ve PTT çalışanları, saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yaptı. Birlik Haber-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve PTT Merkez Müdürü Hale Çapkan, yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çapkan, "Rize PTT Dağıtım Müdürlüğü'nde yaşanan bu hain saldırı, kamu çalışanlarının can güvenliğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Saldırının failleri adalet önünde hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Çapkan, kamu çalışanlarının görevlerini güvenle yapabilmesi için gerekli yasal ve fiziki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "PTT şubelerinde güvenlik görevlisi bulundurulması, personel istihdamının artırılması, şiddet olaylarının katalog suç kapsamına alınması gibi tedbirler uygulanmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Rize'de yaşanan silahlı saldırıda, Rize PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. Kastamonu'daki çalışanlar, saldırıyı lanetleyerek, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
img

İşte yabancı VAR'ın Türkiye'ye maliyeti
img

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hikayemiz yeni başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, teröristlere bomba yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.