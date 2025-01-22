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Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu Başladı

Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu Başladı
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Kastamonu'da 18 bin 321 üyesi bulunan Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanarak oy kullanımına geçti. Mevcut başkan Burhan Tuzsuz ile Savaş Dev'in listeleri yarışıyor.

Kastamonu'da 18 bin 321 üyesi bulunan Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu başladı.

Türkiye'nin önemli şeker pancarı üretiminin yapıldığı iller arasında bulunan Kastamonu'da binlerce üreticiden oluşan S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Kastamonu Merkez Spor Salonunda yapılan genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından oy kullanımına geçildi. 18 bin 321 üyenin bulunduğu kooperatif kongresinde mevcut başkan Burhan Tuzsuz ile Taşköprü'nün Alatarla köyünde pancar üretimi yapan Savaş Dev'in listeleri yarışıyor.

Oy kullanımı akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek. Oy kullanımının ardından pusulaların sayımına geçilecek.

Üyeler, oy kullanımının başlamasıyla birlikte sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Üyelerin oy kullanımı sırasında emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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