Kastamonu Müftülüğü, teravih namazlarının hatimle kılınacağı camileri duyurdu

Kastamonu Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada il merkezinde bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii, Kuzeykent Yavuz Tonbul Camii ve Yılanlı Camiinde teravih namazlarının hatimle kılınacağı duyuruldu.

Kastamonu Müftülüğü il merkezinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri duyurdu. Yapılan açıklamada Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii, Kuzeykent Yavuz Tonbul Camii ve Yılanlı Camiinde teravih namazlarının hatimle kılınacağı duyuruldu. Vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini yaşamak ve birlikte dua etmek için hatimle teravih namazı kılınacak olan camilere davet edildi. - KASTAMONU