Kastamonu haberleri... Afyonkarahisar'ın 9 caddesinde yarın araç parkına izin verilmeyecek Yerel Haberler Kastamonu haberler: Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada kentte yarın 9 cadde araç parkına izin verilemeyeceği kaydedildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada kentte yarın 9 cadde araç parkına izin verilemeyeceği kaydedildi. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü 'Araç Parkına Müsaade Edilmeyecek Güzergahlar' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Muhsin Yazıcıoglu Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Ordu Bulvarı, İzmir İstasyon Caddesi, Ambar Yolu, Mine caddesi- nergis sokak, Adnan Menderes Caddesi, Gazligöl Caddesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç parkına izin verilmeyecek" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Tragger Ordu Yerel Haberler

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