Kastamonu haberi... İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Taşköprü Festivali'nde Yerel Haberler Kastamonu yerel haberi... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Derinceli vatandaşlarla buluştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Derinceli vatandaşlarla buluştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Derince Belediyesi, Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Başkan Hürriyet'e, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç eşlik etti. GÜREŞLERİ İZLEDİ Başkan Hürriyet, festival kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Hürriyet, İshakçılar Er Meydanı'nda gerçekleşen yağlı pehlivan güreşlerini de yerinde takip etti. Kaynak: ANKA / Yerel Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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