Kastamonu haberi: Hatalı araç kullanan sürücüler, dronedan kaçamadı - Haberler

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Kastamonu haberi: Hatalı araç kullanan sürücüler, dronedan kaçamadı

Kastamonu haberi: Hatalı araç kullanan sürücüler, dronedan kaçamadı

Gelen Kastamonu haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan Otogar Kavşağı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, hatalı şerit değiştiren, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde 100 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 20 araca cezai işlem uygulandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger Efeler Aydın Yerel Haberler

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