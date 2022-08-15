Kastamonu haberi! Burhaniye'de araç filosuna bir otobüs eklendi Kastamonu haberler... Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha kattı. Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha kattı. Belediye, öz kaynaklarıyla 45 kişilik otobüs satın alarak halkın hizmetine sundu. 2+1 koltuklu otobüs, Burhaniye Belediyesi'ne bağlı müdürlüklerin görevlendirmesiyle Burhaniyelilerin faydalanması için satın alındı. Burhaniye Belediyespor'a bağlı olarak ilçedeki toplu etkinlikler, cenazeler gibi alanlarda kullanılacak otobüs Belediyenin araç filosuna dahil oldu. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Burhaniye Belediyesi Tragger Yerel Haberler

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