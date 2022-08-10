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Kastamonu haberi! Burhaniye Belediyesi Araç Filosuna Bir Otobüs Daha Ekledi

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Kastamonu haberi! Burhaniye Belediyesi Araç Filosuna Bir Otobüs Daha Ekledi

Kastamonu haber... Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha ekledi.

Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha ekledi.

Belediye, öz kaynaklarıyla 45 kişilik otobüs satın alarak halkın hizmetine sundu.Temsa Safir Marka 2+1 koltuklu otobüs, Burhaniye Belediyesi'ne bağlı müdürlüklerin görevlendirmesiyle ilçelilerin faydalanması amacıyla satın alındı.  Burhaniye Belediyespor'a bağlı olarak ilçedeki toplu etkinlikler, cenazeler gibi alanlarda kullanılacak otobüs, Belediye'nin araç filosuna dahil oldu. "Belediyemizin öz kaynaklarıyla araç filomuzu güçlendiriyoruz" diyen Başkan Ali Kemal Deveciler, otobüsün halka hayırlı olmasını diledi.

ANKA / Yerel

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