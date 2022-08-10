Kastamonu haberi! Burhaniye Belediyesi Araç Filosuna Bir Otobüs Daha Ekledi Kastamonu haber... Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha ekledi. Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha ekledi. Belediye, öz kaynaklarıyla 45 kişilik otobüs satın alarak halkın hizmetine sundu.Temsa Safir Marka 2+1 koltuklu otobüs, Burhaniye Belediyesi'ne bağlı müdürlüklerin görevlendirmesiyle ilçelilerin faydalanması amacıyla satın alındı. Burhaniye Belediyespor'a bağlı olarak ilçedeki toplu etkinlikler, cenazeler gibi alanlarda kullanılacak otobüs, Belediye'nin araç filosuna dahil oldu. "Belediyemizin öz kaynaklarıyla araç filomuzu güçlendiriyoruz" diyen Başkan Ali Kemal Deveciler, otobüsün halka hayırlı olmasını diledi. ANKA / Yerel Burhaniye Belediyesi Tragger Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kastamonu haberi! Burhaniye Belediyesi Araç Filosuna Bir Otobüs Daha Ekledi - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.