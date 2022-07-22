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Kastamonu haberi! Başkan Bozkurt kaykay park çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kastamonu haberi! Başkan Bozkurt kaykay park çalışmalarını yerinde inceledi

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede bir ilk olan Kaykay Park çalışmalarını yakından takip etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede bir ilk olan Kaykay Park çalışmalarını yakından takip etti. Yapımı tamamlanmak üzere olan kaykay parkında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Esenyurtlularla bir araya gelen Bozkurt, projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

'Daha yeşil bir Esenyurt' mottosuyla göreve geldiği günden beri çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, park ve bahçe düzenlemelerini yerinde inceledi. Gaziler ve Şehitler Parkı'na giderek alanda denetleme yapan Bozkurt, ilçede bir ilk olan ve açılışına az bir zaman kalan Skate Park'taki çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelerek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Bozkurt, Esenyurtluların daha düzenli ve daha yeşil bir ilçede yaşamaları için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal ve Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Kemal Gülümser de kaykay pisti inşaatında Başkan Bozkurt'a eşlik ederek çalışmaları gözlemledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt Bozkurt Yerel Haberler

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