Kastamonu haber! TR82 Bölge Planı Kastamonu İl Çalıştayı 17 Ağustos'ta yapılacak

Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR82 Bölgesi Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan ve sel afeti sebebiyle ertelenen Kastamonu İl Çalıştayı, 17 Ağustos tarihinde yapılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR82 Bölgesi Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan ve sel afeti sebebiyle ertelenen Kastamonu İl Çalıştayı, 17 Ağustos tarihinde yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 27 Haziran'da Çankırı'da, 29 Haziran'da ise Sinop'ta yapılan il çalıştaylarının sonuncusu 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kastamonu'da gerçekleştirilecek. Bölgedeki kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek Kastamonu Bölge Planı İl Çalıştayı KUZKA Hizmet Binası'nda yapılacak.

Katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek çalışmalar çerçevesinde, 'ekonomik göstergeler, rekabet gücü ve yatırım ortamı, nüfusun genel durumu ve beşeri sermaye, sosyal kalkınma, yaşam kalitesi, erişilebilirlik ve altyapı, doğal ve tarihi değerler, kültür, turizm, iklim değişikliği ve çevre-afet riskleri, tarım ve kırsal kalkınma' başlıklarındaki 7 etkinlikte masada bir araya gelecek katılımcılar, konularına ilişkin fikirlerini ortaya koyacak.

Bölge planına daha fazla görüşün yansımasını sağlamak üzere "Dış Paydaş Anketi" de düzenleyen KUZKA, buradan gelecek fikirleri de bölge planına yansıtmayı amaçlıyor. Bu amaçla vatandaşların, KUZKA'nın kurumsal internet sitesinde yayımlanan ankete katılım sağlayarak "Bölge Planı"na katkı verebilecekleri belirtildi.

Öte yandan, daha önce düzenlenmesi planlanan çalıştay, 27 Haziran tarihinde Batı Karadeniz ve Kastamonu'da yaşanan sel sebebiyle ertelenmişti. - KASTAMONU