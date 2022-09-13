Kastamonu haber! Tosya Kaymakamı Suat Hatam göreve başladı Yerel Haberler Kastamonu yerel yerel haberine göre İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Tosya Kaymakamlığına atanan Suat Hatam, görevine başladı. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Tosya Kaymakamlığına atanan Suat Hatam, görevine başladı. Resmi Gazete 'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kars Selim Kaymakamlığı görevinden Tosya Kaymakamlığına atanan Suat Hatam, ilçeye gelerek göreve başladı. Kaymakam Hatam, Kaymakamlık personeli tarafından tarafından karşılandı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İçişleri Bakanlığı Yerel Haberler

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