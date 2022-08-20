Şaşkına çeviren olay: Otomobilin camını kıran ayı araçtaki yiyeceklerle karnını doyurdu Araç sahibi Gündoğdu: "Böyle bir şey ilk kez başıma geldi.

Şaşkına çeviren olay: Otomobilin camını kıran ayı araçtaki yiyeceklerle karnını doyurdu

Araç sahibi Gündoğdu: "Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım"

ERZİNCAN - Erzincan'da yaşanan ilginç olayda ayı otomobilin camını kırarak araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu.

Erzincan Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya haftalık yiyeceğini aracın gittiği yere kadar götürdükten sonra orda otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı. Sabah yayladan atlarla otomobildeki yiyecekleri götürmek için geri gelen Gündoğdu, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gece otomobildeki yiyeceklerin kokusunu alan ayı, aracın camını kırarak yiyeceklerin bir kısmını yedi. Araçta da maddi hasar oluşturan ayı, otomobilin koltuklarını, aynasını, ön panjuru parçaladı.

Turabi Gündoğdu, "Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım" dedi.