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Kastamonu yerel haberi: Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 175'e ulaştı

Yerel Haberler

Kastamonu yerel haberi: Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 175'e ulaştı

Kastamonu habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 175'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 175'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 186 adet artarak, 74 bin 175'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 35 bin 562 adeti otomobil, 12 bin 716 adeti kamyonet, 11 bin 598 adeti traktör, 8 bin 763'ü motosiklet, 3 bin 236 adeti kamyon, bin 79 adeti minibüs, 893 adeti otobüs, 328 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte uyandan Türkiye'de genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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