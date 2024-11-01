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Kastamonu'dan Umreye Uğurlama Törenleri

Kastamonu'dan Umreye Uğurlama Törenleri
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Kastamonu'ya bağlı Kuzeykent Ulu Cami'de umre ziyareti için yola çıkan 143 kişilik kafile, ailelerinin dualarıyla uğurlandı. İl Müftüsü, umre ibadetinin öneminden bahsederek umrecilerle birlikte dua etti. Ayrıca İhsangazi ilçesinde de 65 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Kastamonu'da, umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek için yola çıkan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Kastamonu'da umre ziyareti için kutsal topraklara yolculuk eden 143 kişilik kafile için Kuzeykent Ulu Cami'de uğurlama töreni düzenlendi. Bir kafile başkanı, bir bayan irşad görevlisi ve beş din görevlisinin eşlik ettiği umreciler, aileleri ve yakınlarının dualarıyla yola çıktı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Bekir Derin, umre ibadetinin manevi önemine değinerek umrecilere hitap etti. Umrecilerin huzurlu ve bilinçli bir ibadet geçirmeleri için tavsiyelerde bulunan Derin, konuşmasının ardından tüm katılımcılarla birlikte dua etti.

İhsangazi ilçesinde de umreye gitmek için yola çıkan 65 kişi için cuma namazının ardından uğurlama töreni düzenlendi. Törende umreciler dualarla yolcu edildi. Umreciler ve aileleri vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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