Kastamonu'dan İstanbul'a Kurbanlık Hayvan Sevkiyatı Başladı

Kastamonu'dan İstanbul'a Kurbanlık Hayvan Sevkiyatı Başladı
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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Kurban Bayramı yaklaşırken 2 bin 216 kurbanlık büyükbaş hayvanın İstanbul'un Avrupa yakasına sevkiyatına başlandı. İlk günde 962 hayvan yola çıktı, sevkiyat Kurban Bayramı'na kadar devam edecek.

Kastamonu'da aylardır beslenene kurbanlık hayvanların, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle İstanbul'un Avrupa yakasındaki kurbanlık pazarlarına sevkine başlandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde, besicilerin Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık büyükbaş hayvan sevkiyatına başladı. 2 bin 216 hayvanın sevkinin planladığı Kastamonu'da, ilk gün itibarıyla 962 hayvanın yola çıktığı belirtildi. Sevkiyatların Kurban Bayramı'na kadar devam edeceği kaydedildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Avrupa yakasına kurbanlık büyükbaş hayvan sevkleri, Kastamonu'dan başlamıştır. Toplam 2 bin 216 büyükbaş hayvanın sevki planlanmış olup, ilk gün itibarıyla 962 hayvanın sevki gerçekleştirilmiştir. Sevkiyatlar Kurban Bayramı'na kadar peyderpey devam edecektir. İstanbul Avrupa Yakası, hastalıktan ari bölge statüsünde bulunduğundan bu bölgeye yapılacak hayvan sevklerinde sağlık ve kontrol süreçleri büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Sevkiyatı yapılan tüm hayvanlara ait laboratuvar analizleri tamamlanmış, ayrıca sevk öncesinde resmi veteriner hekimlerimiz tarafından sağlık kontrolleri titizlikle gerçekleştirilmiştir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda, ilçe müdürlüklerimizle iş birliği içinde yürütülen bu süreçte, hayvanların refahı, halk sağlığı ve hayvan sağlığı ön planda tutulmaktadır" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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