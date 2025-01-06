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Kastamonu'daki Kadınlar Kooperatifle Üretim ve Pazarlama Yolu Açtı

Kastamonu'daki Kadınlar Kooperatifle Üretim ve Pazarlama Yolu Açtı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan kadınlar, El Ele Kadın Kooperatifi aracılığıyla ürettikleri çam pekmezi, köknar pekmezi ve marmelatları pazarlayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kooperatif, kadınlara üretim ve pazarlama anlamında yeni fırsatlar sunuyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan kadınlar, ürettikleri çam pekmezi, köknar pekmezi ile çeşitli marmelatları kurdukları kooperatif aracılığıyla pazarlayarak hem geçimlerini sağlıyor hem de ürettikleri ürünlere değer katıyorlar.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, büyük kısmı kırsal kesimde yaşayan kadınlar, ormandan topladıkları ürünleri evlerinde çeşitli işlemlerden geçirerek pekmez haline getiriyor ve ilçede kurulan kooperatifte satışa sunuyor. Araç'ta 4 yıl önce kurulan El Ele Kadın Kooperatifi sayesinde özellikle kırsal kesimde yaşayan ve evlerinde ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı bulan kadınlar, hem aile bütçesine katkı sunuyor hem de ürünlerine değer katıyorlar. Kuşburnu, kızılcık, çam, köknar gibi ürünlerden pekmez elde eden kadınlar, kooperatifte aldıkları eğitimle de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Taş baskı, masa örtüsü gibi ürünler ile erişte, makarna, tarhana, reçel, sebze ve meyve kuruları gibi çok sayıda ürün kooperatif çatısı altında satışa sunuluyor.

Elde ettikleri gelirle aile bütçesine de katkı sağlayan girişimci kadınlar, ürettikleri ürünleri katıldıkları çeşitli festival ve organizasyonlara katılarak tanıtıyor. Diğer kooperatiflerle de iş birliği yapan kadın girişimciler, ürettikleri ürünlerle ihracat yapmanın hayalini kuruyor.

"Kurduğumuz kooperatifte kadınlarımızın ürettiği ürünleri pazarlıyoruz"

4 yıl önce kadınların ürettikleri ürünleri katma değere dönüştürmek ve pazarlamak için Araç El Ele Kadın Kooperatifi'ni kurduklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Habibe Sevimlioğlu, "Kurulma amacı evdeki ve köydeki kadınlarımızı üretken hale getirmek. Köylerimizde birçok yapılan ürünlerimiz var. Dut, kızılcık gibi çeşitli marmelatlarımız var. Burası orman bölgesi, çam marmelatımız var. Kadınlar olarak çeşitli ürünler üretiyoruz. Kadınlarımız çeşitli kurslara gidiyorlar. Dokuma kursu var. Dokuma kursunda kadınlarımız masa örtüsü üretiyorlar, taş baskı yapıyoruz, tırnak bağı yapıyoruz. Kadınlarımızın her alanda üretime katkıları var. Bunlar geliri olmayan kadınlar, bizler de üretime katkıları olsun diye kooperatif kurduk. Kurduğumuz bu kooperatifte de kadınlarımızın ürettiği ürünleri pazarlıyoruz" dedi.

Kırsal kesimde yaşayan kadınların yaptıkları ürünleri kooperatife getirerek satışa sunduğunu söyleyen Sevimlioğlu, "Yapılan ürünlerde kooperatif üyesi kadınlarımızın isimleri bulunuyor. Herkes yaptığı ürünü kooperatifimize getiriyor. Reyonlarımıza koyuyorlar, kimin ürünü satıldıysa telefon açıp satılan ürünün parasını veriyoruz" diye konuştu.

"Kışta, soğukta pazarda beklemek zorunda kalmıyorlar"

Köylerinde ürettikleri ürünleri kadınların daha öncesinde pazarlamakta güçlük çektiklerini belirten Sevimlioğlu, "Haftada bir gün pazar kuruluyordu. Kış ayında, soğukta pazara gelmeleri oldukça zor oluyordu. Soğukta saatlerce bekliyorlardı. Biz, kurduğumuz kooperatif ile kadınlarımıza ürünlerini satma noktasında vesile olduk. Artık kadınlarımız köylerinde yaptıkları ürünleri kooperatifimize getiriyor, soğukta pazar yerlerinde beklemiyorlar. Bizler ürünlerini buradan satıyoruz ve emeklerinin karşılığını bu şekilde veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınlarımız köylerde yaptıkları ürünleri bu kooperatifte satıyorlar"

Kooperatif üyesi Avukat Şenay Hatipoğlu ise, "El Ele Kadın Kooperatifi'nin yoğun emekleri var. Kadınlarımız köylerde yaptıkları ürünleri burada satıyorlar. Bizler de zaman zaman bu ürünlerden satın alıyoruz ve kullanıyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızın emeklerini taktir ediyoruz. Kooperatifin bazı hukuki sorunları olmuştu. Bu sorunlarda bir avukat olarak tabii ki destek olmam gerektiği inancıyla kadınlara, bir kadın olarak destek oldum. Ardından bu desteğimizi sürdürme adına daha yakından kooperatif işlemlerini izleyebilmek, yardımcı olmak ya da takip etmek için kooperatif üyesi oldum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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