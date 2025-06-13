Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

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Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Küle Döndü
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Kastamonu'nun Çatören köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer evlere sıçramasını önledi.

Kastamonu'da alevlere teslim olan ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesi Çatören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Baltacı'ya ait iki katlı ahşap evde, yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken Baltacı ailesi, köylülerin yardımıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Yerel
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