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Kastamonu'da Yaban Hayvanları İçin Soğaya Yem Bırakıldı

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Kastamonu'da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parkla ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için soğaya yem bıraktı. İl Jandarma Komutanlığı ve DKMP tarafından düzenlenen etkinlikte, kış şartlarının zorlu olduğu ortamlara yem bırakıldı ve tedavisi tamamlanan bir kızıl şahin doğaya salındı.

Kastamonu'da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parkla ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için soğaya yem bıraktı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğününde katılımıyla 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, yaban hayatının özgün Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisindeki yaban hayvanları için kış şartlarının zorlu olduğu ortamlara yem bıraktı. Asılan fotokapanlarla gözlem altına alınan bölgede, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğünce tedavisi tamamlanan kızıl şahin de doğaya salındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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