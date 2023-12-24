Kastamonu'da vahşice telef edilen kedi için hayvanseverlerden tepki

(KASTAMONU)Vahşice telef edilen kedi için hayvanseverlerden tepki

KASTAMONU - Kastamonu'da bir apartman dairesinde vahşice telef edilen kedi için hayvanseverler yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Üstün Sokak'ta bir apartmanda kedinin vahşice telef edilmesinin ardından hayvanseverler, şüphelinin bulunabilmesi için suç duyurusunda bulunarak olayı protesto etti. Kuzeykent Mahallesi'nde bir kafe önünde bir araya gelen hayvanseverler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla slogan atarak olayın yaşandığı apartmanın önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklamada bulunan Buket Çiğdem Torlak, "Bugün burada onurlu mücadele için bir araya gelen herkese çok teşekkür ederim. Sadece kendi hayvanları değil, sadece kendi çocuklarını değil, ailesini değil, sadece kendi ve içinde kısılıp kaldığı o dünyasını değil büyük fedakarlıkla içinde bulunduğu asıl dünyanın değerini bilen bu altın ve yüce gönüllü insanlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Birçok kez yaşadığımız gibi dün yaşamış olduğumuz çok elim bir olayı, minicik bir kedimizin, hunharca zalimce, vahşice, söylemekten utanç duyduğumuz insan eliyle katledilmesi olayını, yüreğimiz yanarak kınamak, kamuoyumuzla paylaşmak ve böylece bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmasını önleyebilmek adına dostlarımızla bir araya geldik. Bütün hayvanlar savunmasızdır. Her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha yineliyoruz ki yaşam hakları evrensel bir kavramdır ve bütün canlılara aittir. Bu dünya sadece insanlara ait olmayıp insanıyla, hayvanıyla, bitkisi ile doğası ile bir bütündür. Burada bütün bunları gözeterek ve her birisini koruyarak hoşgörü, empati duygularıyla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Kaldı ki dün katledilen yavrumuz gibi diğer bütün hayvanlar, savunmasız olup toplumun en zayıf bileşenleridir" dedi.