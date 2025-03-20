Kastamonu'da Üniversite Öğrencilerine Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi

Kastamonu'da üniversite öğrencilerine uygulamalı olarak tıbbi ve aromatik bitkiler uygulamalı olarak anlatıldı.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, teorik bilgilerini doğada da uygulamalı olarak pekiştiriyor. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Kastamonu'nun zengin coğrafyasına ait bitki çeşitliliğini hem görme hem de tanıma imkanı buldu. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölköy Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret eden öğrenciler, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte öğrencilere, tıbbi ve aromatik bitki hediye edildi.

Etkinlikte Kastamonu Orman Fidanlık Müdürü M. Levent Teroğlu, Kastamonu Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı Gonca Şentürk, Gölköy Orman Fidanlık Şefi Esra Sarıalioğlu, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Ayan, Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutay Oktay, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı ile Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ve Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, alanlarıyla ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

"Öğrencilerimiz, tıbbi aromatik bitki türlerini sahada görme ve gözlemleme imkanı buldu"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Biz, öğrencilerimize teorik olarak okulumuzda anlattığımız konuları bizzat sahaya çıkarak tekrar uygulamalı olarak anlatmaya çalıştık. Bugünkü etkinliğimizin içeriği ise Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Flora ve Fauna çeşitliliği açısından iki ders olarak Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölköy Fidanlık İşletme Şefliğine gittik öğrenci kardeşlerimizle birlikte. 150'nin üzerinde öğrencimiz etkinliğe katıldı. Fakültemizde bulunan Gastronomi ve Mutafa Sanatları Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimizle birlikte 150'nin üzerinde öğrencimiz katılım sağladı. Gölköy Fidanlık Şefliğinde sınıflarda anlattığımız teorik dersleri alanın uzman kişileri tarafından bizzat sahada işletme şefliğindeki Ziraat Mühendisleri ve Orman Mühendisleri hocaları tarafından yerinde anlatıldı. Özellikle Kastamonu'daki ve Batı Karadeniz Bölgesindeki flora çeşitliliği, tıbbi aromatik bitki çeşitliliği tabii ki Türkiye coğrafyasındaki bitki ve flora türleri açısından öğrencilerimize birçok bilgi aktarımı oldu. Verilen bilgilerin ardından seralar gezildi. Serada neler üretildiğini aynı zamanda Orman Haftası olması nedeniyle öğrenci kardeşlerimize de hediyeler dağıtıldı. Fidan ve aromatik bitki dağıttılar. Çok güzel bir etkinlik oldu, öğrencilerimiz Kastamonu coğrafyasındaki ağaç türlerinden, bitki türlerini ve tıbbi aromatik bitki türlerini sahada yerinde görme ve gözlemleme imkanı buldular" dedi.

Kastamonu Gölköy Orman Fidanlığı Şefi Esra Sarıalioğlu ise, "Kastamonu Üniversitesine bağlı Gölköy Orman Fidanlık Şefliğinde 72 türde ve 6 bitki aromatik türde üretim yapıyoruz. Üç farklı serada kapalı ortamda, kaplı tüplü ve dışarıda da ekim yaparak üretimlerimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencisi Alperen Salih Elçi de, "Hikmet Haberal hocamızın Flora ve Fauna isimli dersinden öğrencisiyim. Kendisiyle bugün çok nadide olan bir çalışma yaptık, derslerde teorik olarak öğrettiği bilgileri bizlere arazide gayet açıklayıcı bir şekilde tekrardan göstermiş oldu. Kendisine bizlere bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Doğa Turizmi ve Turizm Rehberliği Yüksek Lisans öğrencisi Ali Kartal ise, "Bugün Flora ve Fauna dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal hocamızın eşliğinde uygulamalı ders gezisi gerçekleştirdik. Önce tıbbı aromatik bitkileri tanımış olduk ve bu bitkilerle alakalı konunun uzmanlarından genel bitkiler edindik" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU