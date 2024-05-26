Kastamonu'da Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası Son Buldu

Kastamonu'da UluslararasıŞeyhŞaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası, 3 gün boyunca süren programların ardından sona erdi.

Kastamonu'da düzenlenen "29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" 3. gününde sona erdi. 24 Mayıs'ta başlayan haftanın son gününde katılımcılar Hanönü, Taşköprü ve İhsangazi ilçelerini ziyaret etti. İhsangazi ilçesinde bulunan Haracoğlu Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Ziyarete katılan yaklaşık 700 kişiye ilçenin coğrafi işaretli diyez ekşili pilavı ikram edildi. - KASTAMONU