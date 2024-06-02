Kastamonu'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilde hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında ölen yeğeninin fotoğrafını eline alan dayısı, "Aklınızı başınıza alın, kendinizi böyle yakmayın. Gençler kendinize dikkat edin" diye bağırdı.

Dün gece Kastamonu-Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana gelen kazada, Satı Dolapçı idaresindeki 37 SD 103 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen 37 LD 416 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol kenarına sürüklenip dururken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırmasına kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Gençler kendinize dikkat edin"

Kazada hayatını kaybeden Efe Gürleyen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Daday Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Efe Gürleyen'in cenazesi Daday Bey Mahallesi'nde defnedildi. Cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybeden yeğeninin fotoğrafını eline alan dayısı Hasan Manav gençlere, "Aklınızı başınıza alın, kendinizi böyle yakmayın. Gençler kendinize dikkat edin" diye bağırdı. - KASTAMONU