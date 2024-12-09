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Kastamonu'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Dualarla Uğurlandı

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Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Gökhan Koyunoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Genç, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kastamonu'da kontrolden çıkan aracın ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden genç, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Kastamonu-Tosya karayolu Uzunoluk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Koyunoğlu (22) idaresindeki 61 HD 007 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek ağaca çarptı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Gökhan Koyunoğlu ve araçta bulunan Sezgin Demircioğlu (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Koyunoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri tamamlanan Koyunoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Koyunoğlu, Manbuloğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Demircioğlu'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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