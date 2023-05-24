Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 145 bin 856 oldu

Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 145 bin 856 oldu.

Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 145 bin 856 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 145 bin 856 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 46,3 'ünü otomobil, yüzde 23,8'ini traktör, yüzde 13,7'sini kamyonet, yüzde 9,5'ini motosiklet, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KASTAMONU