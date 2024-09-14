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Kastamonu'da Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Denetim

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Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet sunan kuruluşlarda yaptığı denetimlerle hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlar atıyor. İdareciler, çeşitli sosyal hizmet merkezlerini ziyaret ederek hizmetlerin durumunu değerlendirdi.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idarecileri tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlarda yapılan denetimlerle hizmet kalitesi kontrol edildi.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara habersiz denetimler düzenleyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, Kastamonu Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Tosya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren idareciler, kurumun genel durumunu yerinde inceledi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi noktasında incelemelerde bulunan idareciler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşlarda verilen hizmetin en üst seviyeye çıkarılması adına denetim ve ziyaretlerin devam edileceğini bildirildi.

Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınması hedefleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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