Kastamonu'da Şeyh Ahmed Siyahi ve Oğlu İçin Anma Programı Düzenlendi

Kastamonu'da Şeyh Ahmed Siyahi ve Oğlu İçin Anma Programı Düzenlendi
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Kastamonu'da düzenlenen anma programında Şeyh Ahmed Siyahi ve oğlu Şeyh Ahmed Hicabi dualarla anıldı. Program, mevlid okutulmasıyla başladı ve çeşitli katılımcılar yer aldı. Anma sonrası yemek ikramı yapıldı ve katılımcılara kitap hediye edildi.

Kastamonu'nun irfan önderlerinden Şeyh Ahmet Siyahi ve Şeyh Ahmed Hicabi düzenlenen programda dualarla anıldı.

Kastamonu'da Şeyh Ahmed Siyahi ve oğlu Şeyh Ahmed Hicabi için anma programı düzenlendi. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Ahmed Dede Camiinde düzenlenen anma programına Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başlayan programda Şeyh Ahmed Siyahi Hazretleri ve oğlu Şeyh Ahmed Hicabi dualarla anıldı. Programda Araştırmacı Yazar Fazıl Çiftçi tarafından Şeyh Ahmed Siyahi'nin hayatı anlatıldı.

Programın ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunulurken, Ahmet siyahi ve Halidiye Kütüphanesi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından katılımcılara kitap hediye edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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