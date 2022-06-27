Kastamonu'da Sel: Yollar Sular Altında Kaldı, Köprüler Zarar Gördü
ANKA - Yerel
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Kastamonu'nun İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde; sağanak yağış nedeniyle çayların su seviyesi yükseldi, bazı yollar sular altında kaldı, geçici köprüler zarar gördü.
MUSTAFA USTA
Kastamonu'nun İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde; sağanak yağış nedeniyle çayların su seviyesi yükseldi, bazı yollar sular altında kaldı, geçici köprüler zarar gördü.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çaykırı Köyü yolu ile Çaydüzü ve Özbaşı köylerine ulaşımın sağlandığı geçici köprü su altında kaldı.
Çatalzeytin ilçesinde ise Sökü Köyü yolunda meydana gelen heyelan ve geçici köprünün yıkılması nedeniyle köy ile ilçe merkezinin bağlantısı kesildi. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kayadibi Köyü Düzköy Mahallesi ve Sirakonak Köyü Toprakçıoğlu Mahallesi'ndeki geçici köprüler de zarar gördü.
ANKA / Yerel