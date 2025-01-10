Kastamonu'da Özel Bireyler Ilgaz Dağı'nda Kayak Keyfi Yaşadı

Kastamonu'da özel bireyler ve aileleri, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı ziyaret ederek kayak yaptı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan, Kronospan Orman Ürünleri tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim Projesi" çerçevesinde Kastamonu'da bulunan özel bireyler için Ilgaz Dağı gezisi düzenlendi. Kastamonu'dan otobüslerle alınan özel bireyler ve aileleri, Ilgaz Dağı Milli Parkına getirildi. Burada ilk olarak özel bireyler ve aileleri, kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Bir süre kızakla kayan özel bireyler ve aileleri, ardından telesiyeje bindi.

Programda görme engelli Mehmet Büyük için pasta kesildi. Özel bireyler ve aileleri, daha sonra müzik eşliğinde oyunlar oynadı. - KASTAMONU