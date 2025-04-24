Kastamonu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Kastamonu'da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da virajı alamayan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İhsangazi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. idaresindeki 37 AV 134 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün virajı alamaması neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunanan D.A. ve F.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.