Kastamonu'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Yasaklar Getirildi

Kastamonu'da orman yangınlarını önlemek amacıyla havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması ve zorunlu haller dışında şişe ya da bidonla akaryakıt satılması yasaklandı.

Kastamonu Valiliği tarafından, orman yangınlarını önlemek için yeni kararlar alındı. Alınan karara göre, il sınırları içerisinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması 1 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Akaryakıt istasyonlarından bidon ya da şişeyle yakıt satışı, yalnızca zorunlu hallerde ve emniyet güçlerin bilgisi dahilinde satılabilecek.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muhtemel terör eylemleri, sabotaj, kundaklama, molotofkokteyli kaynaklı saldırılar ile orman yangınlarının önlenmesine esas olmak üzere Kastamonu il sınırları içerisinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması 1 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır. Akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla yakıt satışı, yalnızca zorunlu hallerde ve kolluğa bildirim yapılması ile kimlik bilgileri kayıt altına alınarak yapılabilecektir. Belirtilen yasak ve kurallara uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır. Orman yangınlarının önlenmesi başta olmak üzere, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan kararlara hemşehrilerimizin hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU