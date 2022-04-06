Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı - Haberler

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Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde düzenlenen kursta eğitim alan çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde düzenlenen kursta eğitim alan çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

Daday İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubu minik öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim kursu salonunda düzenlenen törene Daday İlçe Müftülüğü Vaizi Hüseyin İpek, Müftülük Şube Müdürü Mahmut Kulaç ve öğrenci velileri katıldı. Törende minik öğrenciler, sureler okuyarak, ilahiler seslendirdi. Programda çocuklarının bu sevincine ortak olan aileler ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Kur'an kursu öğretmenlerinden İlknur Cebeci organizesindeki program, yapılan dua ve hediye takdimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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