Kastamonu'da Karla Mücadele: 29 Bin Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da kar sebebiyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri, gündüz gece demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından kış boyunca 29 bin 538 kilometre yol ağını ulaşıma açtı.

Kastamonu'da, kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi bulan karla mücadele sürüyor. İl Özel İdares, ekipleri tüm imkanlarıyla kapanan yolların ulaşıma açılması için mücadele veriyor. Gündüz gece demeden çalışmalarına devam eden ekipler, Ramazan ayının ilk sahur vaktine kadar yol açma çalışması yaptı. Bin 54'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle olmak üzere 3 bin 668 yerleşim yerinin bulunduğu Kastamonu'da 9 bin 840 kilometre yol ağında yol açma çalışması sürüyor. Geçen hafta etkili olan kar sebebiyle 740 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, sürdürdüğü yoğun çalışma neticesinde 672 köyün yolunu ulaşıma açtı.

68 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu Kastamonu'da ekipler, 131 iş makinesi ve 200'den fazla personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kış mevsiminin başlamasından itibaren 29 bin 538 kilometreden fazla yol ağını ulaşıma açtı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlı'da 1, Azdavay'da 7, Bozkurt'ta 17, Cide'de 3, Çatalzeytin'de 6, Devrekani'de 1, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 19 ve Küre'de 12 olmak üzere 68 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. - KASTAMONU