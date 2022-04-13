Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu - Haberler

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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu il merkezinin yüksek kesimleri gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Kastamonu il merkezinin yüksek kesimleri gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, il merkezini de beyaza bürüdü. Gece saatlerinde il merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İl merkezinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, güne beyaz örtüyle uyandı. - KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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