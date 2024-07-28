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Kastamonu'da İstiklal Yolu'nda Motosiklet Sürüşü

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Kastamonu'da bir araya gelen motosiklet sürücüleri, milli mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla İstiklal Yolu'nda düzenledikleri sürüşe devam ediyor. Sürüş, 340 kilometrelik yolculuğun ikinci gününde gerçekleşiyor.

Kastamonu'da bir araya gelen yaklaşık 120 motosiklet sürücüsünün milli mücadele ruhunu yaşatmak amacı ile 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlediği sürüş, ikinci gününde devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve mühimmatın Anadolu'ya sevk edildiği 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda, 37 Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği'nin öncülüğünde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları tarafından saygı sürüşü düzenleniyor. Dün İnebolu Limanı'nda başlayan sürüşe katılan yaklaşık 120 motosikletli, dün akşam Kastamonu il merkezine vardı. Motosiklet sürücüleri sabah saatlerinde sürüşün ikinci etabı için yola çıktı. Çankırı'ya kadar motosikletle gidecek olan sürücüler, verecekleri molanın ardından Ankara'ya ulaşmak için tekrar yola çıkacak. Motosiklet tutkunları, sürüşü temsili mühimmatlarla varacakları Anıtkabir'de sonlandıracak.

"Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü"

Sürüş ile ilgili bilgi veren 37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, "Bu sene sürüşümüzün 6'ıncısını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek İstiklal madalyalı ilçesinden, temsili cephaneler ve sancağımızı alıp Küre Dağları'nı geçerek Kastamonu'ya ulaştık. Sürüşümüzün ikinci gününde Ilgaz Dağları'nı geçeceğimiz sürüşümüzün ikinci etabındayız. 340 kilometre İstiklal sürüşü, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü. Şu anda 120 civarında motosikletli var. Yoğun sağanak yağış altında Kastamonu'ya geldik. Bütün sürücülere bu zorlu şartlarda sürüşe katıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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