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Kastamonu'da İhlas Vakfı'ndan Ramazan İftar Programı

Kastamonu'da İhlas Vakfı'ndan Ramazan İftar Programı
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Kastamonu'daki İhlas Vakfı Sıla Yurdu'nda düzenlenen iftar programları, gönüllülerin ve öğrencilerin katılımıyla Ramazan ayının maneviyatını yaşattı.

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Yurdu'nda düzenlenen iftar programınlarında İhlas Vakfı gönüllüleri, protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte Ramazan ayının maneviyatını yaşadı.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programları, İhlas Vakfı gönüllüleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Gönüllülerin destekleriyle düzenlenen iftar programlarında Ramazan ayının maneviyatı yaşatılıyor.

Yurtta düzenlenen iftar programlarından birinin konuğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ve Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Serkan Fırat oldu. Yurtta öğrencilerle birlikte orucunu açan Kuşçu, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek öneri ve isteklerini dinledi.

Yurt Müdürü Enis Köklü, Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için iftar programları düzenlediklerini belirterek, "İhlas Vakfı Sıla Yurdumuzda Ramazan ayının maneviyatını bir arada yaşıyoruz. Gönüllülerimizin kıymetli destekleriyle düzenlediğimiz iftar programlarında bir araya geliyoruz. Gönüllülerimiz ve öğrenciler iftar sofrasında Ramazan aynının birlik ve beraberlik duygusunu bir arada yaşıyor. Emeği geçen herkesten Allah'u Teala razı olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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