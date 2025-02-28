Kastamonu'da, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Cami, Yılanlı Cami ve Kuzeykent Yavuzbey Camii'nde teravih namazı hatimle kılınacak.

Kastamonu'da hatim ile teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii, Yılanlı Cami ve Kuzeykent Yavuzbey Camii'nde Ramazan ayı boyunca hatim ile namaz kılınacak. İlk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacağı öğrenildi. - KASTAMONU