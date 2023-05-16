Kastamonu'da hanehalkı büyüklüğü 2022 yılında düştü

Kastamonu'da 2008 yılında 3,60 kişi olan hanehalkı, 2022 yılında 2,70 kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre, 2022 yılında Kastamonu'da toplam 133 bin 956 hane halkı bulunurken, bunun 35 bin 98'ini tek kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 75 bin 263 olurken, En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı ise 20 bin 219 oldu.

Kastamonu'da 2008 yılında 3,60 kişi olan hanehalkı ise 2022 yılında 2,70 kişiye düştü. - KASTAMONU