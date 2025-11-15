Haberler

Kastamonu'da Gazze'ye Yardım İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Güncelleme:
Kastamonu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hayır çarşısında, ev kadınlarının el emeği ürünleri satışa sunularak Gazze halkına yardım amaçlanıyor. Etkinlik büyük ilgi görüyor.

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından oluşturulan stantlarda ev kadınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Gazze'ye yardım amacıyla satışa çıkarıldı. Satışa sunulan ürünler vatandaşlardan büyük rağbet gördü.

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından Kurtuluş Savaşı'nda vaaz verdiği tarihi Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda Gazze halkına yardım için "Hayır Çarşısı" kuruldu. Açılan stantlarda özellikle ev kadınlarının evlerinde yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük ilgi gördü. Ayrıca Nasrullah Meydanı'nda kurulan hayır çarşısında çeşitli yiyeceklerde satışa çıkarıldı. Hayır çarşısında elde edilen gelirin tamamı, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kastamonu İl Müftü Yardımcısı Nagihan Kocadağ, Gazze'ye yardım amacıyla hayır çarşısı düzenlediklerini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın barış seferberliğinden sonra yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ve bu tür etkinliklerin Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini belirtti. Gazzelilerin acılarına bir nebzede olsun merhem olmaya çalıştıklarını söyleyen Kocadağ, "Gazze yararına yardım kampanyası yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, barış seferberliğinden sonra yardım faaliyetlerini yine yoğunlaştırdı. Geçen gün Kuzeykent Ulu Camii'nde bir yardım kampanyamız olmuştu. Bugün burada da TDV kadın gönüllülerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, öğrencilerimiz ve halkın katılımıyla birlikte çok güzel bir yardım kampanyası icra ediyoruz. Hem pilavımız ve aşuremiz var hem de kadınların evde yaptıkları salata, turşu, salça veya tarhana gibi el ürünleri bulunuyor. Ayrıca birinci el güzel kıyafetler ve hediyelik eşyalarımız da mevcut. Bunları hayrımıza paraya çeviriyoruz ve satıyoruz. Sonrasında da Gazze'ye bağışlıyoruz. Gazze hesabına kampanya düzenliyoruz. Bu, ikinci kez yaptığımız bir etkinlik. Zaten iki defa yapmayı kararlaştırmıştık. Şu anlık bu kadar. Bu etkinliği hemen devam ettirmiyoruz ama Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Yani tüm illerimizde gerçekleşen bir faaliyet. En azından az da olsa Gazzelilerin acılarına bir merhem olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yaptığımız için mutluyuz. Vatandaşımız rağbet gösteriyor. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Gerçekten çok güzel teveccühleri var. Hem maddi hem manevi olarak yanımızda yer alıyorlar. Katkısı akşam belli olacak tabii. Umuyoruz ki güzel bir rakam ortaya çıkacak" dedi.

Kocadağ, etkinliğin Gazze halkına katkı sağlamak için gerçekleştirilen ikinci kampanya olduğunu da vurguladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Hilal Naz Kırkbeşoğlu ise, ailesi ile birlikte hayır çarşısını ziyaret ettiğini belirterek, Gazze'de yaşanan acıya duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti: "Ailemle buraya Gazze'de yaşanan acı durumlar için bağış yapmaya geldik. Gerçekten üzüntümüz çok derin, inşallah Allah oradaki insanlara yardımcı olur ve bu durumdan kurtulurlar. İnşallah ben buradan hem alışveriş yaptım hem de bağış yapmaya çalıştık, elimizden geldikçe. Umuyorum ki yeterli olmuştur oradaki insanlar için. Gerçekten üzülüyoruz."

Kırkbeşoğlu, Gazze için yapılan bu hayır çarşısına katkı sağladıklarını ve bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu belirtti. - KASTAMONU

