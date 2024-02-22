Kastamonu'da Evlenen Çiftlerin Sayısı Arttı, Boşanmalar Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kastamonu'da 2023 yılında 2 bin 185 çift evlenirken, 518 çift ise boşandı.

TÜİK, 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Kastamonu'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 2023 yılında 2 bin 185 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,7 oldu. Kastamonu bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 66. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 13,7 azalarak 518 oldu. Kaba boşanma hızı ise binde 1,35 oldu. - KASTAMONU