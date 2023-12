Kastamonu'da Dünya Engelliler Günü Programı

Kastamonu'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, engelli ve özel bireylerin gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Engelleri Sevgi ile Aşıyoruz' adlı program düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütleri ile engelli ve özel bireylerle aileleri katıldı. Program, özel çocukların etkinliklerinden oluşan video gösterimiyle başladı.

İşaret dili kullanılarak söylenen İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmeni Havva Dayıoğlu yaptı. Engelli bireylerin güçlü iradelerini ve benzersiz yeteneklerini kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Dayıoğlu, "Dünya Engelliler Günü, engelli haklarına ilişkin bağımsız, eşit ve adil bir yaşıma katılma konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Engelliler Günü sadece engelleri fark etmek değil aynı zamanda bu engelleri birlikte aşma ve güzellikleri keşfetmekte günüdür. Engelli bireylerin kararlılığı, yaşama olan tutkuları, karşılaştıkları engellere meydan okuma cesaretleri sadece onların kendi hayatlarını değil çevredekilerin hayatlarını da güzelleştirir. Her bir engelli birey, farklı renkleri, farklı kokuları, farklı güzellikleri temsil eden bir çiçek gibidir. Biz bugün o benzersiz güzellikleri kutlamak için buradayız. Unutmayalım ki çiçekler bir bahçeyi güzelleştirir ve çeşitliliğin gerçek bir güzellik kaynağıdır. Engelliler Günü sadece bir gün değil her gün farkındalık oluşturma, birbirimize destek olma günüdür. Engelleri aşma süreci ise sadece bireyin değil toplumun bir meselesidir. Bu nedenle her alanda kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için birlikte çalışalım. Engelleri birlikte aşalım, birbirimize güç verelim. Bugünü sevgi dolu ellerle, birbirimize uzatılan köprüler olarak değerlendirelim. Hep birlikte daha adil, daha kucaklayıcı bir dünya için çaba gösterelim" dedi.

Konuşmanın ardından engelli ve özel bireyler, halk oyunları, ront, ritim ve defile gösterisinde bulundu. Ayrıca özel öğrenciler, programda şiir ve şarkılar da seslendirdi. Çanakkale Türküsü'nü söyleyen özel bireyin performansı ise ayakta alkışlandı. Özel öğrencilerin gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken öğrenciler, program sonunda 'aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz' yazılı dövizlerle farkındalık oluşturdu. Öğrenciler, ardından protokol üyelerine ve davetlilere çiçek verdi. - KASTAMONU