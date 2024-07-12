Kastamonu'da doğaya 900 keklik salındı

KASTAMONU - Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce doğaya 900 keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya ve yaban hayatını desteklemek maksadıyla hayata geçirilen "Kanatlı Yaban Hayvanı Yetiştirme Programı" kapsamında Gümüşhane'den nakledilen 900 keklik doğaya salındı.

DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce ava kapalı sahada gerçekleştirilen salımla, azalan keklik popülasyonun desteklenmesi, bu bölgede keklik popülasyonunun artırılması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yöre halkının desteği alınarak, koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.