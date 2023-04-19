Kastamonu'da çocuk nüfusu bu yıl da azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2007 yılında Kastamonu nüfusunun yüzde 24'8'ini oluşturan çocuk nüfusu 2022 yılında yüzde 18,9'a düştü.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2007 yılında Kastamonu nüfusunun yüzde 24'8'ini oluşturan çocuk nüfusu 2022 yılında yüzde 18,9'a düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2022 yılı sonu itibariyle Kastamonu nüfusu 378 bin 115 oldu. Kastamonu'daki nüfusun 71 bin 515'ini çocuk nüfusu oluşturdu. 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1985 yılında toplam nüfusun yüzde 39,6'sını oluştururken, bu oran 2007 yılında yüzde 24,8 ve 2022 yılında yüzde18,9 oldu.

Toplam hanelerin yüzde 14,7'sinde 0-17 yaş grubunda 1 çocuk, yüzde 11,3'ünde 2 çocuk, yüzde 3,7'sinde 3 çocuk, yüzde 0,8'inde 4 çocuk, yüzde 0,3'ünde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü. - KASTAMONU