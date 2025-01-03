Kastamonu'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Kesildi

Kastamonu'da 11 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Olay, Kastamonu il merkezindeki Merkez Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki A.B., okulda barkadaşlarıyla şakalaşırken parmağına yüzük taktı. Parmağına taktığı yüzüğü kendi çabalarıyla çıkaramayan Alptekin Boyacı, ailesinden ve öğretmeninden yardım istedi. İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuğun parmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkartıldı. - KASTAMONU