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Kastamonu'da binlerce vatandaş İsrail'i protesto etti

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Kastamonu'da binlerce vatandaş İsrail'i protesto etti İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısına tepki göstermek amacıyla Kastamonu'da toplanan binlerce kişi protesto yürüyüşü yaptı.

Kastamonu'da binlerce vatandaş İsrail'i protesto etti

KASTAMONU - İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısına tepki göstermek amacıyla Kastamonu'da toplanan binlerce kişi protesto yürüyüşü yaptı.

İsrail'in, Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Kastamonu'da vatandaşlar tepkilerini göstermek için yürüdü. Kışla Parkı önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Caddesine kadar protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda STK'nın destek verdiği yürüyüşte ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yapan kalabalık, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Uyan artık dünya, insanlık ölüyor", "Bebekler uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş sonlandı. Burada Kur'an Kerim okundu ve dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalabalık grup adına basın açıklamasında bulunan Birlik Vakfı Kastamonu Şube Başkanı Erdal Arslan, "Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve 7 Ekim'den bu tarafa süregelen kanlı vahşet geçtiğimiz gün Refah'taki çadır kampına yapılan ahlaksızca ve kalleşçe saldırılarla zirve noktasına ulaştı. Büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bine yakın masum insan katledildi. Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan, camileri, kiliseleri, okulları, hastaneleri, hatta çadırları bile bombalayan, devlet eliyle terörün, vahşetin, katliamın en iğrencini yapan İsrail terör devletinin ve kendisini destekleyen başta Amerika olmak üzere emperyalist ülkelerin karşısında, Kudüs'çe bir duruş, Gazze'ce bir haykırış, Müslümanca bir tepki için toplandık. 8 aydır Gazze'de yaşanan zulüm artık dayanılmaz bir hal almış vaziyette. Ne yazık ki başı gövdesinden kopan çocukları, diri diri yakılan masumları, bedenleri paramparça olmuş kadınları televizyon ekranlarından izliyoruz. Siyonist Yahudi teröristleri bugün Filistin topraklarında, yarın sınırlarımızda, sonra Anadolumuzda aynı vahşet ve katliamı sergileme rüyalarını görmektedir. Vaat edilmiş topraklar hedefleri için, bozdukları ve kendilerine uydurdukları Tevrat'taki dini metinlerin ardına sığınarak yaptıkları katliamlar Gazze'de durmayacaktır. Ancak haksızlık karşısında susan, zulüm, vahşet ve soykırıma sessiz kalan olamayız, olmamalıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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