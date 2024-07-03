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Kastamonu'da bin 631 motosiklet sürücüsüne ceza

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından Haziran ayında yapılan denetimlerde bin 631 motosiklet sürücüsünden 963'üne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde en çok kask takmamaktan ceza kesildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince Haziran ayında denetlenen bin 631 motosiklet sürücüsünden 963'üne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri her alanda devam ediyor. Bu çerçevede Haziran ayında bin 631 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde 590 sürücüye kask takmamaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. Motosikletini tescil yaptırmadan trafiğe çıkan 10, sürücü belgesi olmadığı halde motosiklet kullanan 91, yeterli sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan 57, kırmızı ışık ihlaline uymayan 17, motosikletlerini yaya yollarında süren 43, hız kuralını ihlal eden 31, motosikletinin muayene süresini geçiren 51, sigorta yaptırmadığı tespit edilen 15 ve diğer maddelerden ise 232 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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