Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında soruşturma
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Kastamonu'da Bayram Tatilinde Trafik Yoğunluğu

Kastamonu'da Bayram Tatilinde Trafik Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 karayolu Kastamonu geçişinde bayram tatili dolayısıyla araç trafiği artış gösterdi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine yola çıkan vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Gece saatlerinde trafiğin daha da artması bekleniyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu geçişinde bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. İstanbul'u Karadeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan D-100 karayolunun Kastamonu geçişinde ise yola çıkan sürücüler akıcı bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor. Karayolları ekipleri trafik akışını düzenlemek için belirli noktalarda çalışmalar yaparken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.