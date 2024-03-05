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Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzeykent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Eğitimde çocuklar, temel trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Kastamonu'da trafik ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri tarafından, anaokulunda eğitim gören minik çocuklara yönelik, Kuzeykent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, temel trafik kuralları ve trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde çocuklar, yaya geçidi, trafik tabelaları başta olmak üzere birçok konu ile ilgili uygulamalı olarak bilgilendirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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