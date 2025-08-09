Kastamonu'da 61 öğrenci dualarla icazet alarak hafız oldu

Kastamonu'da İl Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kurslarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlanan 61 öğrenci, düzenlenen merasimlerde icazet alarak hafız olmanın sevincini yaşadı.

Kastamonu Müftülüğü bünyesindeki Hz. Pir Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören 38, Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören 22, Mescit Köyü Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören 1 öğrenci olmak üzere 61 öğrenci icazet alarak hafız oldu. 38 erkek hafız ve 23 kız hafız için Kuzeykent Ulu Cami ve Grandmoni Konferans Salonunda icazet programı gerçekleştirildi. Kuzeykent Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda hafızlar açtıkları Filistin bayraklarıyla yürüyerek yerlerini aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, eller semalara açılarak dualar edildi.

Programda konuşan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, "Bugün Kastamonumuz için çok özel ve güzel bir gün. Son yıllarda ilimizde yapılan icazet programlarının en kalabalığını icra ediyoruz. İnşallah bugün burada Hz. Pir Kur'an Kursumuzun 38 pırıl pırıl hafızına, icazet merasimi yapıyoruz. Onların bu özel gününe şahitlik etmek için buradayız. Öğle namazına müteakiben hanımlar tarafından da bir icazet merasimi icra edilecek. İlimizde hanım kızlarımızın ilk defa icazet merasimi yapılacak. Çünkü daha önce hafızlık Kur'an kursu müessesemiz yoktu. 2021 yılında bir vakfımıza ait bir binayı hafızlık için bize tahsis ettiler. Evlatlarımız da orada Kur'an'a hizmetkarlık yapmaya başladılar. Oraya bir tohum attık. O tohum en kısa zamanda topraktan çıktı, filizlendi, meyveler vermeye başladı" dedi.

Daha sonra konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Çetin Kılınç ise "Hakikaten hafızlık, çok meşakkatli, çok özveri gerektiren, başarı ve emek getiren bir konu. Dolayısıyla ben hafızlarımızı bilhassa tebrik etmek, kutlamak istiyorum. Bunun yanında, onların velileri için çok özveri gerektiren bir süreç. Bir tebriği de onlara arz etmek istiyorum. Güzel dinimiz İslam ve onun büyük kitabı Kur'an'ın doğru öğrenilmesi, doğru öğretilmesi ve anlatılması bakımından bu pırıl pırıl gençlerimizin toplumumuza büyük hizmetler yapacaklarına inancım tam. Bu vesileyle kendilerini Valimiz Meftun Dallı ve şahsım adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programda son olarak konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz ise kendisinin de hafız olduğunu belirterek, "Müftümüz böyle bir programa davet ettiğinde, 'beni iki yerden birden vurdu' dedim. Bir hayır diyemeyeceğim hafızlar noktasında, ikincisi de Kastamonu'dan vurdu diye düşündüm. Hamd olsun geldik. Bugün Kastamonu olarak bir sevinç, gurur günü yaşıyoruz. Bu gurur kimin, bu evin kimin? Öncelikle bu hafızlara ait. İl Müftüm dedi ki, 'hafızlık zordur.' Ben de bir hafız kardeşinizim. Bugüne kadar elimi açıp dua ettiğimde aklıma gelen ilk şey, 'Rabbim sana sonsuz şükürler olsun ki bu lütfu bana bahşettin, beni hafız eyledin, bundan daha büyük bir lütfa sahip değilim' olur. Çünkü kişi hafız olduğunda Cenab-ı Hakkın himayesine, korumasına girer. Artık onun üzerinde, hiç kimsenin görmediği, onu her türlü kötülük, felaket, musibetlerden muhafaza eden etrafında bir zırh vardır. Bize bu lütfu bahşettiği için Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hafızlara belge ve hediyeleri takdim edildi.

Grandmoni Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda ise eğitimlerini tamamlayan 23 kız hafıza belgeleri verildi. - KASTAMONU