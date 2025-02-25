Kastamonu'da 15 Gündür Süren Karla Mücadele

Kastamonu'da aralıksız 15 gündür yağan kar sonrası köylerinde mahsur kalan vatandaşlar, kar savaşçılarının yolunu gözetliyor. Yer yer 2 metreyi bulan karda, İl Özel İdaresi ekipleri tüm imkanlarıyla köylerin yolunu ulaşıma açmak için mücadele veriyor.

Meteoroloji Müdürlüğünün 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da kar yağışı aralıksız devam ediyor. Son 15 gündür aralıksız yağan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışının halen etkisini devam ettirdiği Kastamonu'da ulaşımda da olumsuzluklar yaşanıyor. Kastamonu'yu Abana-Bozkurt-Çatalzeytin ilçelerine bağlayan Yaralıgöz mevkiinden araçlarına geçişine izin verilmiyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bozkurt ilçesi Ortasökü köyünde ekiplerin karla mücadelesi de aralıksız devam ediyor. Aralık ayından itibaren karla mücadele veren Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden yolları açmaya devam ediyor.

Bin 54'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle olmak üzere 3 bin 668 yerleşim yerinin bulunduğu Kastamonu'da 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu İl Özel İdaresi ekipleri, ayrıca cenazesi ya da hastası olan vatandaşlara da yardım götürerek mağduriyet yaşanmaması için çaba sarf ediyor. 420 köy yolunun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapalı olduğu Kastamonu'da ekipler, 131 iş makinesi ve 200'den fazla personeliyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte şu ana kadar 26 bin kilometreden fazla yol ağını ulaşıma açtı.

"Yolu açılan köylüler bizleri mutla bir şekilde karşılıyor"

Yol açma çalışmalarında yer alan Kastamonu İl Özel İdaresi kepçe operatörü Fuat Saraçlıoğlu, "Arkadaşım Mesut Turan ile birlikte karla mücadele yapıyoruz. Köylerimizdeki kapalı yolları açmaya gayret ediyoruz. Sabahın erken vaktinde karla mücadele başlıyoruz, akşam saat 23.00'e kadar devam ediyor. Cenaze, hasta gibi köyde mahsur kalan insanımız olduğu zaman onları kurtarana kadar görevimize devam ediyoruz" dedi.

Kar yağışının halen bölgede devam ettiğini ve yoğun olduğunu söyleyen Saraçlıoğlu, "Mamatlar bölgesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulmuş durumda. Dün orada çalışma yaptık. Ben önden kepçe ile gidiyorum, arkamdan da greyder operatörümüz yolu temizleyerek geliyor. Yolunu açtığımız köyler, bizleri mutlu bir şekilde karşılıyor. Çocuklar çok seviniyor, yollarımız açıldı diye. Çocuklar okula gidecekler, o yüzden yollarını açmak gerekiyor. Onlar sevinince bizlerde seviniyoruz. Çay, kahve ikram ediyorlar bizlere. Bizler, köylülerimizi mağdur etmeden gece, gündüz karla mücadele vererek yollarını açık tutmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl Ortasökü köyünde çığ düşmüştü. Gece yarısı kalkıp geldik, vatandaş çığın altında kalmış. 12 saatten fazla mücadele verdik, çığın altında kalan vatandaşımızı kurtardık" diye konuştu.

"Yollarımızı Özel İdare ekipleri açtılar, Allah razı olsun devletimizden"

Yolları ulaşıma açılan Ortasökü köyü muhtarı Mehmet Topçu ise, "Köyümüz 11 haneden oluşuyor. Bunların 7 hanesinde insanlarımız oturuyor. 200 haneye tekabül etmektedir. Yollarımızı Özel İdare ekipleri gelip açtılar, Allah devletimizden razı olsun. Çok memnunuz. Yaklaşık 1,5 metre kar var. Köylülerimiz erzaklarını hazırladı, şimdilik bir sıkıntımız yok. Yollarımızı da devletimiz açıyor. Devletimizden de Allah razı olsun. Yollarımızda kar çok olduğundan dolayı yanlardaki pasoları tekrar kar yağdığı zaman açmakta güçlük çekecekleri için o yüzden yollarımızı genişleterek, vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye yollarımızı açıyorlar. Bölgemiz, coğrafi olarak Kastamonu'nun en çok kar yağışı alan yeridir. Kar, denizden yağsa da bize vuruyor, iç kesimden gelse de bizlere vuruyor. Maalesef kış şartları bölgemizde bir hayli zor ve çetin geçiyor ama yine de halimizden memnununuz" diye konuştu.

"İhtiyacı olan köylerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz"

Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görevli Enes Özdemir de, "Şubat ayının başından itibaren yoğun bir kar yağışı oluyor buralarda. Bende bu süreçte operatör arkadaşların peşinden yakıt, zincir kopmaları gibi herhangi bir acil durumlarında yanlarında onlara yardımcı ve destek oluyorum. Bölgemiz zor bir coğrafya, köylerimizden ekmekleri biten oluyor, hasta ya da cenazeleri olanlar oluyor. Bu tür ihtiyacı olan köylerimizin de ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Genel olarak şu anda 1,5 metre civarında bir kar var. Gerçekten zor bir coğrafya, kar bir yandan altından erirken üstten de tekrar yağarak kapatıyor. Bu yüzden kar gerçekten sertleşti bir hayli, makinelerde yolları açmakta güçlük çekiyor. Ama devletimizden Allah razı olsun, devletimiz tüm imkanları milletimiz için sağlıyor. Devletimizden bir kez daha Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KASTAMONU